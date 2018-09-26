Eğlence mekanları denetlendi

Kaş'ta 109 polis ile eğlence mekanlarında narkotik uygulaması yapıldı.

Eğlence mekanları denetlendi
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ilçede bulunan eğlence mekanı ve açık alanlarda uygulama yaptı. 109 personel ve 1 narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla birçok noktada arama yapıldı. 372 kişi ve 4 aracın sorgulamasının yapıldığı denetimlerde, bir iş yerine sigortasız işçi çalıştırma, 4 iş yerine canlı müzik ruhsatı bulunmaması ve bir iş yerine de mesul müdürünün olmaması nedeniyle idari işlem yapıldı. 

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 11:35
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