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Eğlence mekanında işkence iddiası

Eğlence mekanını basan polis ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda senetleri ve pompalı tüfeği eğlence mekanının arka bahçesinde gömülü olarak buldu

Eğlence mekanında işkence iddiası

Eğlence mekanını basan polis ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda senetleri ve pompalı tüfeği eğlence mekanının arka bahçesinde gömülü olarak buldu

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:58
Eğlence mekanında işkence iddiası
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MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında eğlenmeye giden bir kişiye işletme sahibi tarafından 3 saat boyunca işkence edilerek 100 bin liralık senet imzalatıldığı iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, Torba mahallesinde bir eğlence mekanına giden Emrah K. hesabı yüksek bulunca işletme sahibi 42 yaşındaki Tahsin Ö. ile tartışmaya başladı. Makan içerisinde bir odaya götürülen Emrah K. iddiaya göre odada işletme sahibi başta olmak üzere Kazım K. (40), Aydın D. (28), Abdurrahman D. (30), Mahmut K. (39) işkence görmeye başladı. Emrah K. buradaki 5 kişi tarafından 3 saat boyunca çatalla işkence gördü. Zorla 100 bin liralık senet imzalayan Emrah K. pompalı tüfek ile de tehdit edildi. İşkencenin ardından serbest bırakılan Emrah K. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 5 kişiden şikayetçi oldu. Eğlence mekanını basan polis ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda senetleri ve pompalı tüfeği eğlence mekanının arka bahçesinde gömülü olarak buldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eğlence mekanının bahçesinde 6 adet 20 bin liralık senet ve 1 pompalı tüfeğin yanı sıra işkence gören şahsın imzasının bulunduğu bir not kağıdı bulundu. Not kağıdında ise "60 bin liralık senedi borcum olduğu için imzaladım. Ben hiçbir tehdit altında kalmadan 40 bin + 20 bin lira senet karşılığında borcum vardır" yazısı bulundu.

Bodrum asayiş büro ekipleri olayında ardından işletme sahibi Tahsin Ö., Kazım K., Aydın D., Abdurrahman D. ve Mahmut K. gözaltına alarak eziyet ederek kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçlarından adliyeye sevk etti.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaIşkenceEğlence Mekanı
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