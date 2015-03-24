Ecel direksiyon başında yakaladı

MANAVGAT Hisar Caddesi üzerinde aracına binen Önder Öz, 50 metre ilerledikten sonra aracını sağa çekti. Yoldan geçen vatandaşlar direksiyon başında Öz’ün hareketsiz olduğunu görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 46 yaşındaki Öz’ün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp masajı yapan sağlık ekipleri daha sonra Öz’ü hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Önder Öz hayatını kaybetti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 24.03.2015 15:50