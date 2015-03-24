Ecel direksiyon başında yakaladı

MANAVGAT Hisar Caddesi üzerinde aracına binen Önder Öz, 50 metre ilerledikten sonra aracını sağa çekti. Yoldan geçen vatandaşlar direksiyon başında Öz’ün hareketsiz olduğunu görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 46 yaşındaki Öz’ün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp masajı yapan sağlık ekipleri daha sonra Öz’ü hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Önder Öz hayatını kaybetti.