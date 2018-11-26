Düzensiz göçmenler ölümden döndü

Demre'de denize yakın bir alanda aralarında çocuklarında bulunduğu 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler ölümden döndü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Demre ilçesi Kekova Kale mevkisinde denize yakın bir yerde aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmen grubunun yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. İki Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter ile başlatılan çalışmada, ilk etapta durumu kritik olan hamile kadın tahliye edilerek Kaş Limanı’nda hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alındı. Daha sonra 10 kadın, 5 erkek ve 8 çocuk olmak üzere diğer 23 düzensiz göçmen de kurtarılarak Kaş Limanı’na getirildi. Kurtarılan göçmenlerin 16’si Suriye, 6’sı Filistin, 1’i Kuveyt uyruklu.

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