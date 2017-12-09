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Düştü denilen 2 aylık bebeğin katili babası çıktı

2 aylık bebeğin ölümündeki sırrı, 8 yaşındaki ağabeyinin anlattıkları çözdü.'Düştü' denilen bebeğin, babası tarafından duvara ve koltuğa fırlatıldığı ortaya çıktı

Düştü denilen 2 aylık bebeğin katili babası çıktı

2 aylık bebeğin ölümündeki sırrı, 8 yaşındaki ağabeyinin anlattıkları çözdü.'Düştü' denilen bebeğin, babası tarafından duvara ve koltuğa fırlatıldığı ortaya çıktı

09 Aralık 2017 Cumartesi 22:34
Düştü denilen 2 aylık bebeğin katili babası çıktı
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ZEYTİNBURNU'NDA 10 Ağustos'ta Afganistan uyruklu anne Aynur T.(28) 2 aylık oğlu Bünyamin T.'nin düştüğünü söyleyerek Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başvurdu.

2 aylık Bünyamin bebek, 6 Eylül'de, tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEBEĞİ HASTANEYE YATIRIP BURSA'YA TAŞINDILAR
Anne Aynur T. 2 aylık bebeği Bünyamin'i hastaneye yatırdıktan sonra Afganistan uyruklu eşi Abdülsettar S. (36) ve 8 yaşındaki oğlu Erfan T. ile Bursa Karacabey'e taşındı.

KARDEŞİNİN DUVARA VE KOLTUĞA FIRLATILMASINI ANNESİNE ANLATTI
Aynur T.'nin 8 yaşındaki oğlu Erfan T., babası Abdülsettar S.'nin bebeğin ağlamasına sinirlenerek kardeşini dövdüğünü, duvara ve koltuğa fırlattığını annesine anlattı.

Oğlunun anlattıklarından etkilenen anne Aynur T., Bursa Karacabey Polis Merkezi Amirliği'ne 7 Aralık'ta polise giderek ifade verdi. 2 aylık bebeği Bünyamin'in ölümünden eşi Abdülsettar S.'nin sorumlu olabileceğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

KARACABEY'DEN ZEYTİNBURNU'NA GETİRİLDİ
Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonrasında dün sabah erken saatlerde Bursa Karacabey'e giderek baba Abdülsettar S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ne dün getirilerek ifadesi alınan baba Abdülsettar S. suçunu itiraf etti. Abdülsettar S. emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu kullanıyordum. Uyuşturucunun etkisinde olduğum için yaptım." diye ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
BebekKatil
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