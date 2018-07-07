Duşta fenalaşan Ukraynalı turist hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, Beldibi Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Ukrayna uyruklu Maksim Vereskun (31) banyoya girerek duş almak istedi. Ukraynalı şahıs banyoda fenalaşınca eşi otel yönetimini arayarak yardım istedi. Çağrılan acil sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen Vereskun hayatını kaybetti. Vereskun’un cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak burada nöbetçi savcı ve Adli Tabibin yaptığı incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderilecek.