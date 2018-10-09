Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti!

Manavgat'ta polisin durdurduğu araçta ve içindeki şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti!
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MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta ve içindeki şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Arama sonucunda iki şeffaf poşet ve iki kağıt parçası içerisinde toplam 1.9 gram metamfetamin maddesiyle uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Araçta gözaltına alınan M.C. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

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