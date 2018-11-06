AKSEKİ Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri Akseki ilçe girişinde A.T yönetimindeki 07 B 2304 plakalı minibüs durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 adet tabanca, 6 adet 9 mm. çaplı mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, araç sürücüsü A.T. ile birlikte aynı araçta bulunan S.A'yı gözaltına aldı.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Durdurulan araçta cephanelik çıktı!
Akseki'de yol uygulamasında durdurulan bir araçta 27 adet Sigsauer 9x19 P226 yazılı tabanca ile 6 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirildi.
AKSEKİ Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri Akseki ilçe girişinde A.T yönetimindeki 07 B 2304 plakalı minibüs durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 adet tabanca, 6 adet 9 mm. çaplı mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, araç sürücüsü A.T. ile birlikte aynı araçta bulunan S.A'yı gözaltına aldı.
YORUM EKLE