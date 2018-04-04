Dünyanın en lüks yatlarının üretildiği merkezde yangın çıktı!

ANTALYA Limanı serbest bölgede bir tekne imalathanesinde yangın çıktı. Tekne imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Liman bölgesinin tamamen dumanların kapladığı yangında ölü ve yaralının olmadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.