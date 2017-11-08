Dün gece yakalandı! Polis saymaya devam ediyor

KORE malı olduğu belirlenen aralarında İphone 8 ve Samsung’un en üst modellerinin de bulunduğu telefonlar Kapıkule’den Türkiye’ye giren ve köy yollarından Tekirdağ’a kadar gelen kapalı kasa bir kamyonet içinde yakalandı. Telefonların dün gece başlayan sayımı devam ediyor. Şimdiye kadar 7 bin 100 telefon sayıldı. Telefonların piyasa değerinin en az 15 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
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