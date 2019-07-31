Dün Denizli, bugün İzmir! Yangında 20 araç kül oldu

İzmir’in Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi. Dün de Denizli'de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçramış ve 6 araç yanmıştı

Dün Denizli, bugün İzmir! Yangında 20 araç kül oldu
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OLAY, saat 19.00 sıralarında Bornova Yeşilova’da bulunan bir yediemin deposunda meydana geldi.

 

Araçların bulunduğu otluk alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıkarken, kuru otlar kısa sürede tutuştu. Dumanları gören çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler, tarlada bulunan araçlara sıçradı. Ekipler otluk alanda bulunan araçları söndürmek için yoğun bir çaba sarf ederken, yaklaşık 20 araç yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

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