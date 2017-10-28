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Düğünde takılar için dövülen gelinden şok itiraf...

Samsun’da bir mahallede yapılan düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavganın sırrı çözüldü. Olayı anlatan gelin Dudu B., "Her şeyi benim ailem planladı. Erkek tarafının hiçbir suçu yok" dedi.

Düğünde takılar için dövülen gelinden şok itiraf...

Samsun’da bir mahallede yapılan düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavganın sırrı çözüldü. Olayı anlatan gelin Dudu B., "Her şeyi benim ailem planladı. Erkek tarafının hiçbir suçu yok" dedi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 16:22
Düğünde takılar için dövülen gelinden şok itiraf...
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SAMSUN'UN İlkadım ilçesinde 22 Ekim tarihinde gerçekleşen düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle kavga çıkmış ve olayda gelin ve damadın da aralarında olduğu 12 kişi darp sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından kız tarafı, erkek tarafını suçlayarak kendilerini darp ettiklerini ve altınlar yüzünden kavga çıkarttıklarını iddia etmişti.

 Kavganın ardından gazetecilere konuşan damat Bilgin A., suçlamaları kabul etmeyerek kız tarafını dolandırıcılıkla suçladı. Kız tarafının düğündeki takıları alabilmek için aralarında plan yaptıklarını ve bu şekilde bir kavga çıkartarak gelini düğünden kaçırdıklarını dile getiren damat Bilgin A.'nın iddialarını gelin doğruladı.

 "HER ŞEYİ BENİM AİLEM YAPTI"

Olayla ilgili konuşan gelin Dudu B., "Bu olayda erkek tarafının hiçbir suçu yok. Her şeyi benim ailem yaptı. Takıları almak için böyle bir plan yaptılar. Bana da onların dediklerini yapmam için sürekli hap içirdiler. Düğünde kavgayı çıkartan benim ailem. Eşimi de kandırdılar beni de. Hepsini babamlar yaptı. Altınlar da babamda şuan. Daha önceden de ben bir evlilik yaptım. Onlardan da süt parası aldılar. Ama ben onların altınlarını geri verdim. Ben eşimi seviyorum. Hatamı anladım ve ondan özür diliyorum" diye konuştu.

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SamsunDüğünTakılar Için Dövülen Gelin
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