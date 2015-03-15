Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN'iN Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Arıklı Köyü'ndeki düğünde kutlama amacıyla havaya ateş edilmek istenirken 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Arıklı Köyü'nde bugün öğlen saatlerinde damat evine getirilen gelinin otomobilden çıkarılması sırasında kimliği belirlenmeyen bir kişinin ateş açması sonucu 46 yaşındaki İdris Ural ve V34 yaşındaki Vedat Kılıç yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan yaralılardan İdris Ural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koluna isabet eden kurşunla hafif yaralanın Vedat Kılıç'ın tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayın ardından yaralı yakınları Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne akın ederken jandarma ve savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı

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