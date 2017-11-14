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Düğün konvoyuna ateş açıldı

İstanbul’da Esenyurt’ta gelin almaya gelen düğün konvoyuna bir apartmandan ateş açıldı

Düğün konvoyuna ateş açıldı

İstanbul’da Esenyurt’ta gelin almaya gelen düğün konvoyuna bir apartmandan ateş açıldı

14 Kasım 2017 Salı 11:43
Düğün konvoyuna ateş açıldı
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ATV'NİN  haberine göre, açılan ateş üzerine konvoydakiler neye uğradıklarını şaşırdılar. Pek çok kişi yaralandı. Ateşin düğün evinin yan apartmanından, üst kattan açıldığını fark edenler zanlıyı yakaladı ve linç etmek istedi.

İstanbulda düğün konvoyuna ateş açıldı

Araya girenler ateş açan kişiyi çağırdıkları polise teslim etti. Gelin ve damat için şoka girdi. Ateş açma anı ise cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.

Ateş açan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

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İstanbulEsenyurt
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