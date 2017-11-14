ATV'NİN haberine göre, açılan ateş üzerine konvoydakiler neye uğradıklarını şaşırdılar. Pek çok kişi yaralandı. Ateşin düğün evinin yan apartmanından, üst kattan açıldığını fark edenler zanlıyı yakaladı ve linç etmek istedi.
İstanbulda düğün konvoyuna ateş açıldı
Araya girenler ateş açan kişiyi çağırdıkları polise teslim etti. Gelin ve damat için şoka girdi. Ateş açma anı ise cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.
Ateş açan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
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