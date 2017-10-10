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Düğün dönüşü katliam gibi kaza! Bir aile paramparça oldu

Denizli'de, düğünden dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktöre arkadan çarparak şarampole devrildiği kazada, 50 yaşındaki sürücü can verirken eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Düğün dönüşü katliam gibi kaza! Bir aile paramparça oldu

Denizli'de, düğünden dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktöre arkadan çarparak şarampole devrildiği kazada, 50 yaşındaki sürücü can verirken eşi ve 2 çocuğu yaralandı

10 Ekim 2017 Salı 12:36
Düğün dönüşü katliam gibi kaza! Bir aile paramparça oldu
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DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde, düğünden dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktöre arkadan çarparak şarampole devrildiği kazada, sürücü 50 yaşındaki Memduh Türkyılmaz öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

TRAKTÖRE ÇARPTIKTAN SONRA ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında,  Çivril'in Işıklı Yol Mevkii'nde meydana geldi. Bir yakının düğününden dönen ve İğdir Mahallesi'nden Belence Mahallesi yönüne giden Memduh Türkyılmaz yönetimindeki 20 NR 726 plakalı otomobil, E.Ş. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Takla atan otomobil, şarampole devrildi. Traktör sürücüsü E.Ş.'nin durmayıp, yoluna devam ettiği belirtilen kazada, otomobilin sürücü koltuğunda sıkışan Memduh Türkyılmaz ile yola savrulan eşi 45 yaşındaki Gülsüm Türkyılmaz, çocukları 16 yaşındaki Ergün Türkyılmaz ve 14 yaşındaki Emre Türkyılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Memduh Türkyılmaz'ı kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

KURTARILAMADI

Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Memduh Türkyılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olduğu belirtilen sürücünün eşi ve çocukları ise  Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Traktör sürücüsü E.Ş. ise kazadan 3 saat sonra  Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.  Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DenizliKaza
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