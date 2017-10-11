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Düğün dönüşü feci kaza! Minibüs şarampole devrildi: 21 yaralı

Ağrı'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 21 kişi yaralandı

Düğün dönüşü feci kaza! Minibüs şarampole devrildi: 21 yaralı

Ağrı'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 21 kişi yaralandı

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:56
Düğün dönüşü feci kaza! Minibüs şarampole devrildi: 21 yaralı
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AĞRI'NIN Eleşkirt İlçesi'ndeki düğünden  Diyadin İlçesi'ne dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ağrı'da, Mehmet Yardımcı yönetimindeki 25 LF 596 plakalı minibüs, dün saat 23.00 sıralarında Ağrı-  İran karayolunun kent merkezindeki  Ağrı Hayvan Borsası Mevki'nde bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
21 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Mehmet Yardımcı ile birlikte  Eleşkirt İlçesi'ndeki düğünden  Diyadin İlçesi'ne dönen 6 aylık Rıdvan, Şerzan (3), Beyza (5), Erhan (7), Berfin (10), Muhammed (11), Nadime (14), Şilan (16), Erkan (17), Songül (23),  Siyaset (36), Burhan (37), Ramazan (44), Hava (51) ve Şamil Dağcı (70), Yüksel (12) ve Hancan Yardımcı, Şeman  Tunca (27) ve  Emrah Demir (14) ile  Ahmet Hasan (7), yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla  Ağrı Devlet ve Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALALARINDA 17'Sİ TABURCU EDİLDİ

Ambulanslarla  Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan hafif yaralı 17 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Durumu iyi olmayan bir yaralının Erzurum'a sevk edildiği, 1 yaralının ameliyata alındığı 2 yaralının ise hastane'de yatırılarak tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
 

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Son Güncelleme: 11.10.2017 13:59
Anahtar Kelimeler:
Ahmet HasanEmrah DemirEleşkirtSiyasetDiyadinAğrıKazaDüğün
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