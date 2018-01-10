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Drone’lu, balyoz ve koçbaşlı operasyon! Yatakta ters kelepçe taktılar

Denizli'de, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılmayan çelik kapıları balyoz ve koçbaşlarıyla kırıldı. Drone ile havadan takip edilen operasyonda evler didik didik aranırken, saklanan uyuşturucuyu narkotik köpekleri 'Cakho' ve 'Şat' buldu

Drone’lu, balyoz ve koçbaşlı operasyon! Yatakta ters kelepçe taktılar

Denizli'de, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılmayan çelik kapıları balyoz ve koçbaşlarıyla kırıldı. Drone ile havadan takip edilen operasyonda evler didik didik aranırken, saklanan uyuşturucuyu narkotik köpekleri 'Cakho' ve 'Şat' buldu

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:55
Drone’lu, balyoz ve koçbaşlı operasyon! Yatakta ters kelepçe taktılar
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DENİZLİ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yedi aylık teknik takibin ardından başlatılan operasyon, 15 farklı adrese eşzamanlı yapıldı. 200 polisin katıldığı operasyonda, narkotik köpekleri 'Cakho' ve 'Şat' da görev aldı. 

Operasyonda, uyarıya rağmen açılmayan çelik kapılar balyoz ve koçbaşlarıyla kırılarak açıldı. Drone ile havadan kontrol edilen operasyonda polis, girdiği evlerdeki kişileri yataklarında yakalayıp, ters kelepçe takarak yere yatırdı. Polisler, evleri didik didik aradı. Narkotik köpekleri 'Cakho' ile 'Şat' da evlerdeki odalarda, çatılarda ve bahçelerde arama yaptı. Operasyon sırasında çevik kuvvet ekipleri de arama yapılan evlerin bulunduğu sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir evde koltuğun üzerine çıkan Narkotik köpeği 'Cakho', bulunduğu yeri uzun süre patileriyle tırmalaması üzerine kontrol eden polis, koltuğundan altında poşet içinde satışa hazır halde esrar ve ecstasy hap buldu.

Kapısını kırılıp girilen başka bir evde de esrar ve uyuşturucu hapların tuvalete döküldüğü tespit edildi. Polis, operasyonda şüphelilerden birinin ormanlık alana uyuşturucu saklandığını belirledi. Narkotik köpeği Cakho ile arama yapan polis, toprağın altına gizlenmiş esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap buldu. 

Operasyonda toplam 1 kilo 268 gram esrar, 676 ecstasy hap, 9 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 970 TL para, 12 altın bilezik, 10 cumhuriyet altını ve çok sayıda altın yüzük ile küpe ele geçirilirken, 3’ü kadın 14 kişi gözaltına alındı.

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