Dreksiyon başında öldürülen kadın cinayetinde dikkat çeken detay

OLAY, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlamyılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağlamyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Görgü şahitleri, "İki el silah sesi duyduk" diye konuştu. Yılmaz'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KOCASI ARANIYOR
Yakınların ifadeleri üzerine Selva Sağlam Yılmaz'ın ayrılmak istediği belirtilen kocası E.Y. şüpheli olarak aranıyor. Selva Sağlam Yılmaz ve E.Y. dün ve bu sabah sosyal medya üzerinden birbirlerine tehditlerde bulunduğu kaydedildi. E.Y.'nin eşinden 23 yaş küçük olduğu öğrenildi.
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