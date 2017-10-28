Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir
Evinizde bu bitki varsa dikkat!...
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
28 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
28 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Dreksiyon başında öldürülen kadın cinayetinde dikkat çeken detay

İstanbul Kadıköy'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, cinayeti kocasının işlediğinden şüpheleniyor

Dreksiyon başında öldürülen kadın cinayetinde dikkat çeken detay

İstanbul Kadıköy'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, cinayeti kocasının işlediğinden şüpheleniyor

28 Ekim 2017 Cumartesi 16:12
Dreksiyon başında öldürülen kadın cinayetinde dikkat çeken detay
banner404

OLAY, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlamyılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  Sağlamyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Görgü şahitleri, "İki el silah sesi duyduk" diye konuştu. Yılmaz'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOCASI ARANIYOR

Yakınların ifadeleri üzerine Selva Sağlam Yılmaz'ın ayrılmak istediği belirtilen kocası E.Y. şüpheli olarak aranıyor. Selva Sağlam Yılmaz ve E.Y. dün ve bu sabah sosyal medya üzerinden birbirlerine tehditlerde bulunduğu kaydedildi. E.Y.'nin eşinden 23 yaş küçük olduğu öğrenildi.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KadıköyCinayetSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz korumalardan büyük tuzak.. Film gibi kaçırma olayı
İngiliz korumalardan büyük tuzak.. Film gibi kaçırma olayı
Alanya'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Alanya'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Alanya'da dolandırıcılıktan aranıyordu, nafakadan içeriye girdi!
Alanya'da dolandırıcılıktan aranıyordu, nafakadan içeriye girdi!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim