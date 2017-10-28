Dreksiyon başında öldürülen kadın cinayetinde dikkat çeken detay

Yakınların ifadeleri üzerine Selva Sağlam Yılmaz'ın ayrılmak istediği belirtilen kocası E.Y. şüpheli olarak aranıyor. Selva Sağlam Yılmaz ve E.Y. dün ve bu sabah sosyal medya üzerinden birbirlerine tehditlerde bulunduğu kaydedildi. E.Y.'nin eşinden 23 yaş küçük olduğu öğrenildi.

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