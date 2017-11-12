Down sendromlu Ömer, İstanbul Maratonu'nda kayboldu!

BU sabah gerçekleşen İstanbul Maratonu'nda down sendromlu Ömer Yıldırım (15) kayboldu. Aile, gencin son olarak Dolmabahçe civarında görüldüğünü söyledi.
ANNESİYLE BİRLİKTE KATILMIŞTI
İstanbul Maratonu'na katılan down sendromlu, Ömer Yıldırım (15) isimli genç, henüz maratonun başlarında kayboldu.
Annesi ile birlikte İstanbul Maratonu'na katıldığı belirtilen Ömer Yıldırım'ın ailesi, gencin son olarak, maraton fotoğrafçılarının çektikleri karelerde Dolmabahçe civarında görüldüğünü söyledi.
Ailesinin iletişim bilgileri:
Ömer Yıldırım'ın görülmesi durumunda 0507 403 40 10 numaralı telefona bilgi verilebilir.
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