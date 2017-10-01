Dövmeye kalkıştığı sağlıkçı karateci çıkınca nereye kaçacağını şaşırdı

SALDIRGAN BU KEZ BALTAYI TAŞA VURDU

Bir başka saldırı olayı ise yine aynı hastanenin Üroloji Polikliniğinde yaşandı. Poliklinikte görevli erkek sekreter Erkin Özdemir, sağlık güvencesi bulunmayan bir hasta yakınının saldırısına uğradı. İşlemlerin ücretli olacağının belirtilmesi üzerine sinirlenen hasta yakını, ultrason için de sıra alması gerektiği söylenince sıra bekleyemeyeceklerini ifade ederek Özdemir'in boynuna sarıldı. Ancak saldırdığı sağlık çalışanı karate antrenörü çıkınca saldırgan baltayı taşa vurduğunu anladı.

KARŞILIK VERMEDİ SADECE SAVUNMAYA GEÇTİ

Kendisine saldıran hasta yakınına karşılık vermeyen Özdemir, kendisini savunmayı da ihmal etmedi. Olayı anlatan Özdemir, "Hasta yakını verilen ultrason randevusunu almak istemedi, o anda muayene işlemlerinin sonlandırılması gerektiğini biraz kabadayı bir hareketle belirtti. Biz de durumun bizi aştığını, ultrason bölümüne müracaat etmesi gerektiğini söyledik. Akabinde de saldırı gerçekleşti. Sağlık çalışanlarına karşı, 'Siz bu işi yapamıyorsunuz, dayağı hak ediyorsunuz' gibi söylemler ile herkesi dövebileceklerini, işlerini bu şekilde yürütebileceklerini zannediyorlar. Ancak bu arkadaşlar bazen baltayı taşa vurabiliyorlar" dedi.

"KARŞILIK VERSEYDİM ŞU AN ACİLDE YATIYOR OLACAKTI"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünde karate antrenörlüğü yaptığını anlatan Özdemir, "Ayrıca kişisel dövüş eğitimleri veriyorum. Herhalde beni de etkisiz hale getirip dövüp, sonra da kahvehane köşelerinde 'Gittim hastaneyi karıştırdım' diye anlatacaktı arkadaş. Ama bu sefer olmadı, istediğini yapamadı. Üç dört defa saldırı girişimi gerçekleştirdi. Arkadaş güvenlik personelinin uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen sürekli bana saldırı girişiminde bulundu ama başarılı olmadı. Ben işim gereği, yaptığım dövüş eğitmenliğinden dolayı oradaki psikolojiyi biliyorum ve üzerine gitme gereksinimi duymadım. Zaten üzerime saldırıp da böyle durumu devam etme pozisyonu bulamayınca ben de kendisine yaklaşma, durumumu devam ettirme gereksinimi duymadım. Dövüş taktiklerini uygulasaydım, reaksiyon olarak bir hareket yapsaydım, muhtemelen şu an acilde o yatıyor olacaktı. İyi ki öyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmaması için biz antrenmanlarda kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz.

DARP RAPORUYLA MAHKEMEYE BAŞVURDU

Kötü bir şey olmadı ama adli süreç sonunda kendisi biraz tazminat falan ödeyecektir, onun için yeterli bir ceza olacaktır" diye konuştu. Boğazında morarmalar oluşan Özdemir, aldığı darp raporunun ardından şikayetçi oldu.

"SAĞLIKÇILARA KARŞI ŞİDDET DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanlığının bu konuda birçok tedbir aldığını ifade eden Kocaeli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney ise, "Eskisi kadar şiddetle karşılaşmıyoruz ama hala oluyor. Bununla ilgili yasal tedbirlerin arttırılması gerekir. Toplumsal bilinç çok önemli. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım vatandaşın bilinçli olması, anlayışlı olması, şiddete başvurmadan ziyade uygun olmayan bir şey ile karşılaştığı zaman hukuki yollara başvurması gerekiyor" şeklinde konuştu.

