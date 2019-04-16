Domates yüklü TIR devrildi, şoför yaşamını yitirdi

Demre'de domates yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu şoför Naci Emsal Zidani (55) araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.

Domates yüklü TIR devrildi, şoför yaşamını yitirdi
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KAZA, saat 19.30 sıralarında Kaş- Demre yolunun Gürses Mahallesi’nde meydana geldi. Naci Emsal Zidani yönetimindeki taşıma firmasına ait 31 APP 82 plakalı TIR, Palamutluk mevkisinde yoldan çıkarak yan yattı. Kazada Naci Emsal Zidani, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Naci Emsal Zidani’yi sıkıştığı yerden çıkaramayınca kaza yerine vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Naci Emsal Zidani ağır yaralı olarak Demre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Zidani hastnede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Naci Emsal Zidani’nin Kaş’a bağlı Kınık Mahallesi Toptancı Hali’nde yüklediği domatesi, Demre’deki bir ihracatçı firmasına getirdiği belirtildi.

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