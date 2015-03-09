Dolandırıcıların yeni yöntemi polisleri bile şaşırttı

ORUÇ'A , "Soygun oldu, sizin adınız da karıştı. Soyguncular çocuğunuzu da kaçırdı. Fidye için 10 bin lira lazım" diyen dolandırıcılar, bu esnada şahsın 13 yaşındaki kızı Sudenur ile babasını telekonferansla görüştürdü. Sahte polisler küçük kıza, "Ben dağdayım" telkiniyle baba kızı da işletip parayı çalmak istediler. Ancak durumdan şüphelenen baba parayı yatırmadan hemen soluğu poliste aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir tekstil fabrikasında çalışan 46 yaşındaki Mehmet Ali Oruç’un telefonu çaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheli, “Bir banka soyulmuş. Sizin adınıza sahte kimlikle yüklü miktarda para çekilmiş. Soyguncular çocuğunuzu da almış. Onu kurtarmak için bankaya para yatırılması gerekiyor” dedi.

Bunun üzerine işten hemen çıkan Oruç, telefonundan ev numarasını aradı. Telefonun meşgul olmasından dolayı paniğe kapılan Oruç, hesabından 10 bin lira çekti. Dolandırıcılar ise bu esnada kızı da arayıp, babası aradığında, "Ben dağdayım" demesini tembihlediler. Baba kızı telekonferansla birbiriyle görüştüren dolandırıcılar, küçük kızın babasına, "Ben dağdayım" demesiyle amaçlarına ulaşacaklarını zannettiler. Bu esnada baba ise oyaladığı dolandırıcıların durumundan şüphelenip polisi aradı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Oruç’un evine geldi. Kapıyı ve camı çalan ekipler, içeriden ses çıkmayınca Sudenur’un okuluna gitti. Sudenur’un okulda olmadığını öğrenen ekipler, tekrar eve geçti. Burada camları ve kapıyı çalan ekipler, Sudenur’a ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Bir süre sonra Sudenur’un kapıyı açmasıyla küçük kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı.

“TELEFONLA BAĞLANTI KURUP KIZIMIN SESİNİ DİNLETTİLER”

Olayın ardından Emek Polis Merkezine giden baba Oruç, “Polis, bana böyle bir dolandırıcılık olayının ilk defa olduğunu söyledi. İşte çalışırken tanımadığım bir numara tarafından arandım. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, ‘Çocuğumu kaçırdıklarını’ söyledi. Hemen ev telefonunu aradım. Ama ev telefonu sürekli meşgul olduğu için ulaşamadım. Bir süre sonra telefonla bana bağlantı kurup kızımın sesini dinlettiler. Durumdan şüphelenince polise gidip şikayetçi oldum. Polis olayın peşine düştü. Çocuğum kapıyı polise de açmayınca "kaçırıldı" sandım. Daha sonra 10 bin lira para çekip yine onları oyaladım. Ardından kızım kapıyı polislere açtı. Bu durumlarda vatandaş dikkatli olsun. "Ben çocuğum kaçırıldı" diye panikledim” dedi.

"BABA BENİ DAĞA KAÇIRDILAR"

Küçük kız Sudenur Oruç ise, “Beni de telefonla arayan kişiler, ‘Sakın kapıyı açma. Babanın taklidini yapan eve birilerine gelecek. Onlara inanma baban yanımızda’ dedi. Daha sonra tanımadığım kişiler telefondan ‘Baba beni dağa kaçırdılar’ şeklinde konuşmamı istediler. Bende onların dediklerini yaptım. Dışarıda seslerin geldiğini duyunca telefonu bıraktım ve camdan baktım. Sonra tekrar telefonun yanına gelerek onlara ‘Dışarıda birkaç kişi var’ dedim. Bana ‘Telefonu kapat kapıyı aç dediler.’ Bende telefonu kapatmadan kapıyı açtım ve polisle karşılaştım” şeklinde konuştu.