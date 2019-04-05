Dolandırıcılar Alanya Cezaevi'nde

AYDINEVLER Mahallesi'nde oturan Sevim Keskin'i geçen pazartesi günü telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, kadına evinin çevresinde FETÖ/PDY üyelerinin dolaştığını, bunlardan birinin yakalandığını ve savcılığa gönderildiğini söyledi. Telefondaki kişi, Sevim K'ya evin civarında operasyon yapacaklarını, evden çıkmamasını, oğlunun konuyla ilgili polis merkezinde ifade verdiğini, FETÖ/PDY mensuplarına ait altınların evde olabileceğini, bundan dolayı evde arama yapacaklarını anlattı. Telefon görüşmesinden yaklaşık 10 dakika sonra eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, Sevim Keskin'e evdeki para ve altınların yerini sordu. Kadın, evdeki 225 Euro, 3 bin lira ile yaklaşık 90 bin lira değerindeki altın kolye, Cumhuriyet altını, altın zincir, altın bileklik ve küpeden oluşan takı setini bu kişiye teslim etti.

TELEFON DOLANDIRICILIĞI

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Para ve altınları alarak evden uzaklaşan kişinin ardından bir süre sonra televizyonda telefon dolandırıcılığıyla ilgili haber gören Sevim Keskin, kendisinin de dolandırılmış olabileceği şüphesiyle polisi arayarak bilgi verdi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Sevim Keskin'in evine 07 FPU 78 plakalı otomobille geldiklerini tespit etti. Şüphelilerin araçla Manavgat'tan çıktıktan sonra Afyonkarahisar ve Denizli'ye gittikleri, sonra Antalya'ya dönüş yaptıkları belirlendi. Manavgat Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracı Korkuteli'ndeki kontrol noktasında durdurdu. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, araçtaki Mehmet D. ve Barış A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 400 lira, 120 Euro ve cep telefonu bulundu. Manavgat'a getirilen Mehmet D. ve Barış A., ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, kendilerini Antalya'da tanıştıkları D.K.'nin yönlendirdiğini ve Sevim Keskin'den aldıkları altınları Serik'te D.K.'ye teslim ettiklerini, karşılığında kişi başı 1000 lira ve 100 Euro aldıklarını söyledi. Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ve Barış A. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu. Polis, D.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dolandırıcılık olayı Sevim Keskin'in yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde beyaz otomobilin apartmanın önüne yanaşması, araçtan inen şüphelinin binaya girişi ve bir süre sonra elinde beyaz torbayla telefonla konuşarak binadan çıktığı görülüyor.