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Doktora Tıp Bayramı'nda gasp dehşeti

İstanbul Ümraniye'de üroloji uzmanı Doktor S.İ. 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlandığı gün bayram yerine dehşeti yaşadı. Doktor S.İ.’nin özel muayenehanesine silahla giren 2 gaspçı kendisini önce darp ardından gasp etti. Doktoru kanlar içinde bıraktıktan sonra kasada bulunan paraları alarak kaçan ve 24 saat içerisinde yakalanan 2 gaspçının gözcüsü ise doktorun evini kiralaması için anlaştığı emlakçı çıktı

Doktora Tıp Bayramı'nda gasp dehşeti

İstanbul Ümraniye'de üroloji uzmanı Doktor S.İ. 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlandığı gün bayram yerine dehşeti yaşadı. Doktor S.İ.’nin özel muayenehanesine silahla giren 2 gaspçı kendisini önce darp ardından gasp etti. Doktoru kanlar içinde bıraktıktan sonra kasada bulunan paraları alarak kaçan ve 24 saat içerisinde yakalanan 2 gaspçının gözcüsü ise doktorun evini kiralaması için anlaştığı emlakçı çıktı

17 Mart 2018 Cumartesi 20:00
Doktora Tıp Bayramı'nda gasp dehşeti
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ÜROLOJİ uzmanı doktor S.İ.'nin darp edilerek gasp edildiği olay 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlandığı Çarşamba Günü öğleden sonra Ümraniye'de yaşandı. Doktor S.İ. Ümraniye'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan özel muayenehanesinde hasta beklerken, saat 15.00 da doktorun muayenehanesine randevu talep ederek iki kişi girdi.

Doktor S.İ.nun evini kiralamak istediklerini söyleyen  şüpheliler bir süre doktor S.İ.ile sohbet etti. Sohbet sırasında doktor S.İ. özel eşyasını almak için özel kasasını açtığı esnada şüpheliler harekete geçti. S.İ.'nin kafasına silah dayayan şüpheliler kasadaki paraları talep etmesi üzerine arbede yaşandı. Çıkan arbedede doktor darp edildi.  Doktor aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler de kasada bulunan 4 bin dolar, 2 bin avro, bin sterlin ve 10 bin lira parayı alarak kaçtı.

Yaşadığı şoku atlatan doktor S.İ.kanlar içerisinde bir halde  polisi arayarak yardım istedi. Olay yerin giden polis ekipleri doktor S.İ.yi tedavi için hastaneye kaldırdıktan sonra gaspçıları belirlemek için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucu doktoru darp eden iki şüphelinin dışarıda bir kişiyle daha buluşarak plakası sökülmüş bir araçla kaçtıkları tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından olaydan 24 saat sonra 15 Mart günü yapılan eş zamanlı operasyonlarla doktor S.İ.yi darp edip soydukları belirlenen  H.P. ve K.Y.G. ile olayda gözcülük yapan İ.Ç. İsimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda İ.Ç. isimli şüphelinin, doktorun evini kiralaması için anlaştığı emlakçı olduğu ortaya çıktı. Doktorun zengin olabileceğini değerlendirerek gasp planını yapan şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 3 soyguncu tutuklandı.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:16
Anahtar Kelimeler:
DoktorTıp Bayramıİstanbul
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