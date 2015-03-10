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Doğum gününde öldü

Şanlıurfa’da, kapağı açık bırakılan su deposuna düşerek doğum gününde yaşamını yitiren 5 yaşındaki Müslüm Özgeliş’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Müslüm'ün amcası Tahir Özgeliş, "Dün doğum günüydü, bugün pasta ve oyuncak alarak sürpriz bir kutlama yapmayı düşünüyorduk. Doğum günü cenaze evine döndü" dedi

Doğum gününde öldü

Şanlıurfa’da, kapağı açık bırakılan su deposuna düşerek doğum gününde yaşamını yitiren 5 yaşındaki Müslüm Özgeliş’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Müslüm'ün amcası Tahir Özgeliş, "Dün doğum günüydü, bugün pasta ve oyuncak alarak sürpriz bir kutlama yapmayı düşünüyorduk. Doğum günü cenaze evine döndü" dedi

10 Mart 2015 Salı 13:24
Doğum gününde öldü
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ŞANLIURFA'DA, kapağı açık bırakılan su deposuna düşerek doğum gününde yaşamını yitiren 5 yaşındaki Müslüm Özgeliş’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Müslüm'ün amcası Tahir Özgeliş, "Dün doğum günüydü, bugün pasta ve oyuncak alarak sürpriz bir kutlama yapmayı düşünüyorduk. Doğum günü cenaze evine döndü" dedi. Tahir Özgeliş, "Kurs verilen yerin Milli Eğitim ve Müftülük onaylı olduğu bir yer sanıyorduk, değilmiş. Burada büyük bir ihmal var, çocuk dakikalar sonra suyun içinde bulunuyor ve kurtarılamıyor. Bu ihmal zincirinden dolayı sorumlular hakkında şikayetçiyiz" diye konuştu.
İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Özgeliş, dün akşam saatlerinde, Kuran eğitimi de verildiği ileri sürülen kreşin bulunduğu apartmanın bahçesinde oynarken, kapağı açık su deposuna düştü. Uzun süre suda kalan çocuk, durumu fark edenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri tarafından depodan çıkarılarak götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak öldü.
DOĞUM GÜNÜNDE ACI HABER
Yaşamını yitiren minik Müslüm'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Semrav ve Muhammet Özgeliş çifti, gözyaşları içerisinde ölen çocuklarının cenazesini teslim alırken, amcası Tahir Özgeliş ise yeğeninin doğum gününde öldüğünü söyledi. Yeğeninin aylık 400 lira verilerek gönderildiği kreş olarak bildiği ancak Kuran da öğretilen yerde doğum günü kutlaması öncesi öldüğünü ileri süren Tahir Özgeliş, "Çocuğumuz 5.5 aydır orda kreş adı altında Kuran-ı Kerim kursuna gidiyordu. Her gün bu kreşe servisle gidip geliyordu. Orada bir ihmal söz konusudur. Çünkü kurs verilen yerin Milli Eğitim ve Müftülük onaylı olduğu bir yer sanıyorduk. Ancak bu ölüm üzerine buranın kaçak olduğunu öğrendik. Burada büyük bir ihmal var, çocuk dakikalar sonra suyun içinde bulunuyor ve kurtarılamıyor. Bu ihmal zincirinden dolayı sorumlular hakkında şikayetçiyiz. Dün doğum günüydü, pasta ve oyuncak alarak sürpriz bir kutlama yapmayı düşünüyorduk. Doğum günü cenaze evine döndü. Başka Müslüm’lerin ölmemesi için bu tür kaçak kreşlerin yetkililer tarafından kontrol edilmesini istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan küçük çocuğun öldüğü apartman bahçesindeki su deposunun ve çocukların eğitim gördüğü kreşin bugün kapalı olduğu görüldü.


Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 10.03.2015 12:26
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doğum gününde öldü
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