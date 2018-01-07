Doğal gaz borusuna tırmanıp bankaya giren hırsız suç üstü yakalandı

İSTANBUL Kadıköy'de bir banka şubesine giren, bir hırsız polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
PENCEREYİ KIRIP İÇERİ GİRMİŞ
Olay, Fahrettin Gökay Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İslam A. adlı kişi banka şubesinin arka tarafında bulunan klimaya tırmanarak zemin kata çıktı. Ardından doğal gaz borusu ile yukarı çıkarak pencereyi kırıp içeri girdi.
ALARM ÇALINCA YAKALANDI
Alarmın ötmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçmaya çalışan İslam A.'yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan İslam A. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Şahıs İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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