Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası
Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası

Doğal gaz borusuna tırmanıp bankaya giren hırsız suç üstü yakalandı

Kadıköy'de bir banka şubesine giren, bir hırsız polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

Doğal gaz borusuna tırmanıp bankaya giren hırsız suç üstü yakalandı

Kadıköy'de bir banka şubesine giren, bir hırsız polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

07 Ocak 2018 Pazar 15:02
Doğal gaz borusuna tırmanıp bankaya giren hırsız suç üstü yakalandı
banner404

İSTANBUL Kadıköy'de bir banka şubesine giren, bir hırsız polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

PENCEREYİ KIRIP İÇERİ GİRMİŞ

Olay, Fahrettin Gökay Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İslam A. adlı kişi banka şubesinin arka tarafında bulunan klimaya tırmanarak zemin kata çıktı. Ardından doğal gaz borusu ile yukarı çıkarak pencereyi kırıp içeri girdi.

ALARM ÇALINCA YAKALANDI

Alarmın ötmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçmaya çalışan İslam A.'yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan İslam A. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Şahıs İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy3. SayfaBanka Soygunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Çevre Yolu’nda geniş çaplı radar uygulaması
Alanya Çevre Yolu’nda geniş çaplı radar uygulaması
Pompalıyla 4 kişiyi öldüren cani Kalaşnikof'la katliam yapacakmış
Pompalıyla 4 kişiyi öldüren cani Kalaşnikof'la katliam yapacakmış
Vale dehşeti kamerada! 2 müşteriyi kurşun yağmuruna tutup öldürdü
Vale dehşeti kamerada! 2 müşteriyi kurşun yağmuruna tutup öldürdü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim