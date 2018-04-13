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Diyaliz hastası kadınları gizlice görüntüleyen sapık çalışan tutuklandı

Edirne'de, diyaliz merkezindeki kadın soyunma odasına gizlice cep telefonu yerleştirerek, kadınların çıplak görüntülerini çeken sapık çalışan, tutuklandı

Diyaliz hastası kadınları gizlice görüntüleyen sapık çalışan tutuklandı

Edirne'de, diyaliz merkezindeki kadın soyunma odasına gizlice cep telefonu yerleştirerek, kadınların çıplak görüntülerini çeken sapık çalışan, tutuklandı

13 Nisan 2018 Cuma 08:11
Diyaliz hastası kadınları gizlice görüntüleyen sapık çalışan tutuklandı
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EDİRNE'de, diyaliz merkezindeki kadın soyunma odalarına cep telefonu yerleştirerek, kamerasıyla kadınların çıplak görüntülerini çeken çalışan S.Y., tutuklandı.

SOYUNMA ODASINA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİR

Olay, Edirne'deki özel diyaliz merkezinde meydana geldi. Merkezde çalışan S.Y., kadın soyunma odalarına koli içine gizlediği cep telefonunu bırakıp, kamerasıyla kadınların çıplak görüntülerini çekti.

SAPIK ÇALIŞAN, DEPRESYONDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Merkez çalışanları, gizlenen cep telefonunu bulup, incelediklerinde, kadınların uygunsuz görüntülerini gördü. Çalışanlar, telefonun sahibinin S.Y. olduğunu belirleyip, polise şikayet başvurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan S.Y., emniyetteki ifadesinde, depresyonda olduğu için böyle bir şey yaptığını ve pişman olup, işten ayrıldığını söyledi.

TELEFONDAN KADINLARIN ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Polis ekipleri de yaptığı incelemede, S.Y.'nin cep telefonunda, soyunma odasını kullanan kadınların çıplak görüntülerini buldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneDiyaliz Merkezi
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