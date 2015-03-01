Diri diri odaya gömdüler

EDİNİLEN bilgiye göre, dün gece saatlerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Hürriyet Mahallesi Yaprak Sokak üzerindeki boş bir evde inceleme yaptı. İncelemede bir odada tabuta benzer sandık içinde toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. 3 gündür kayıp olan 2 çocuk babası Ferhat Tanrıkulu’na ait olduğu tespit edilen ceset, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre Tanrıkulu’nun diri diri gömüldüğü belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 17:10