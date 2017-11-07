Direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü dehşet saçtı

KAZA, merkez Osmgangazi İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 YT plakalı otobüsü ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla otobüs ilk olarak kaldırıma çıktı. Seyir halinde olan otobüs önce çınar ağacını söktü, daha sonra elektrik direği ve park halindeki araçlara çarparak durdu. İçerisinde bulunan 3 yolcu ve otobüs şoförü aracın camları kırılarak dışarıya çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün seyir halinde ilerlerken kaldırıma çıktığı, daha sonra ağaca, elektrik direğine ve araçlara çarptığı görülüyor. Kaza sırasında 3 araçta maddi hasar oluştu.Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.