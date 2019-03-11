Dim çayı tüneli inşaatında korkunç kaza!

- Mehmet AL

OLAY, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Dim Çay’ı tünelindeki inşaatta çalışan 30 yaşındaki Musa Tavuk, kalıp çakarken iskelede dengesini kaybederek kafası üstü yere düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tavuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat’a sevk edildi. Musa Tavuk'un tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 15:43