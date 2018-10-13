Dim Çayı'nda kamyonet dehşeti!

Alanya'nın Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaya olan 2'si çocuk 3 kişiye çarpartı

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Dim Çayı'nda kamyonet dehşeti!

Dim Çayı'nda kamyonet dehşeti!

Mehmet AL
ALANYA'NIN Kestel Mahallesi Dimçayı mevkkindeki kazada seyir halinde giden Mehmet Akdemir'in idaresindeki 07 NC 628 plakalı Kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yol kenarında yaya olarak yürüyen 52 yaşındaki Behiye Akçocuk, 6 yaşındaki Efe Zafer Yumuşak ve 3 yaşındaki kız kardeşi  Öykü Naz Yumuşak çarpma sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil servise haber vermesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 3 kişi ambulanslarla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kamyonet sürücüsü Mehmet Akdemir kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 15:25
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