Dilencinin sırtındaki kundağa bakan zabıtayı şaşkına çeviren manzara

İSTANBUL Ortaköy'de yakalanan genç bir kadın dilencinin, "Sırtımda bebeğim var" diyerek direnmesi üzerine battaniyeleri açan ekip, bebeğin oyuncak olduğunu görünce şok oldu.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GİTTİLER

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ortaköy'de çok sayıda dilenci olduğuna yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine saat 22.30 Muallim Naci Caddesi üzerine gelen ekipler, cadde üzerinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahısları yakalamak istedi. Kaçmaya başlayan 3 dilenciyi kısa sürede yakalayan ekip, onları araca götüreceği esnada dilencilerden biri sırtında bebeğinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekip, kadının sırtındaki bebeğe bakmak istedi.

"SIRTIMDA BEBEĞİM VAR" DEDİ, OYUNCAK ÇIKTI

Ancak dilenci kadın "Sırtımda bebeğim var" diyerek ekiplerin bebeğe bakmasına izin vermedi. Direnmeye başlayan kadının sırtındaki battaniyeleri alan ekip içine baktı. Dilenci o esnada, "Bebek yok" diyerek kurtulmaya çalıştı ancak kat kat sarılmış battaniyeleri çıkartan ekip, oyuncak bebek görünce şok oldu. Foyası meydana çıkınca dilenci kadın, ekiplerin kendisine gösterdiği oyuncağa cevap veremedi. Zabıta ekipleri vatandaşları uyararak, "İnsanları böyle kandırıyorlar. Ayıp değil mi" diyerek tepki gösterdi.

NEZARETHANEYE KONULDULAR

Adana'nın Kozan ilçesinden geldiği öğrenilen ve zabıta ekipleri tarafından araca bindirilen oyuncak bebekli kadın S.K. (25) ve üzerinden kimlik çıkmayan 2 dilenci, Arnavutköy Polis Merkezine götürülerek polis ekiplerine teslim edildi. Nezarethaneye konulan dilencilere cezai işlem yapılacağı öğrenildi.