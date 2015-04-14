Dikkatsizlik yangına sebep oldu

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma'ya bağlı Çay Mahallesi'nde boş arazide alkol alan vatandaşların içtikleri sigaranın izmaritini bulundukları yerdeki çalılıklara atmasıyla küçük çaplı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis itfaiyeyi çağırdı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Polislerin yaptığı incelemede çevrede çok sayıda alkol şişesi bulundu.
Vatandaşlar, akşam saatlerinde boş araziye iki aracın geldiğini söylediler. İtfaiye yetkilileri de, yangının alkol alan vatandaşların dikkatsizliği nedeni ile çıktığını ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirttiler.
EMRAH YILDIZ
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Son Güncelleme: 14.04.2015 00:38