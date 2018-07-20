Dikkat! Bu zeytinyağlar sahte olabilir!

Zeytinyağında yine dev firmalar var. Zeytin yetişen illerimizde doğal olarak Aydın, Manisa, Akhisar, Balıkesir, Bursa ve İzmir başı çekti.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan duyuruda 2015 yılında 724 bin 379 resmi kontrol yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler liste halinde yayınlandı. Zeytinyağından, et ve süt ürünlerine kadar onlarca firma ve marka ne şekilde sahtecilik yapıldığı de belirterek kamuoyuna ilan edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl yaptığı kontrollerde belirlediği hileli gıda üreten

firmaları yılın son gününde ilan etti. Zeytinyağında yine dev firmalar var. Bazı firmaların üst üste 3. Kez tağşişli yağ sattığının tespit edilmesi ise şaşkınlık yarattı. Keskinoğlu, Verde ve Yonca Gıda’nın belirtilen ürünlerinde sahtekarlığa rastlandı. Yonca’nın Sırım marka yağında, Keskinoğlu’nun Migros, Verde’nin ise Carrefour marka yağlarında hile saptandı.

FİYATI ARTAN ZEYTİNYAĞINDA SAHTECİLİK ZİRVEDE, DEV FİRMALAR VAR

Son günlerde zeytinyağı fiyatlarının artması nedeniyle sızma zeytinyağı diye satılan yağların içine çiçek yağı karıştırıldığı saptandı. Yakayı ele veren sahtecilere 14 bin lira para cezası verildi.

İŞTE SAHTE ZEYTİNYAĞLARININ MARKALARI

Bakanlığın açıkladığı taklit, tağsiş ve ürününde ilaç etken maddesi bulunan firma ve markalar şunlar:

1- Körfez Gıda Paketleme İsmail KAÇKAN Ayvalık/BALIKESİR Riviera Zeytinyağı (Yağ asitleri

kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Markası: Körfezbirlik.

2- Verde Yağ Besin Maddeleri San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ Asidi Etil

Esterleri) Carrefour.

3- Akmert Zeytincilik-Levent ÜNSAL Akhisar/MANİSA Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu,

sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Ünsal Mert.

4- Can Zeytinleri Gıda Tarım Komisyon İthalat İhracat San. Tic. Şti. Akhisar/MANİSA Natürel Sızma

Zeytinyağı (Yağ Asidi Etil Esterleri) Olbia.

5- Körfez Gıda Paketleme İsmail KAÇKAN Ayvalık/BALIKESİR Natürel Sızma Zeytinyağı ECN-42 farkı

(tohum yağlarının tespiti) Körfezbirlik.

6- Yonca Gıda San. A.Ş Yunusemre/MANİSA Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ Asidi Etil Esterleri) Sırım.

7- Gürtaç Gıda Yerli Ürün Tic.-Mustafa TAÇ Köşk/AYDIN Natürel Birinci Yemeklik Sıvı Yağ (Yağ asitleri

kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), trans yağ asitleri, U.V özgül

soğurma) Gürtaç.

8- Gürtaç Gıda Yerli Ürün Tic.-Mustafa TAÇ Köşk/AYDIN Natürel Birinci Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri

kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti),trans yağ asitleri, U.V özgül

soğurma) Gürtaç.

9- Alabaylar Yağ.I Iayv.Tar.Petrol Ürn.lhr.İth.San ve Tic. Ltd.Şti-İdris ALABAY Köşk/AYDİNNatürel Sızma

Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti) yağ

asidi etil esterleri) İdris Alabay Özgem.

10- Keskinoğlu Tav. ve Dam. İşi. San. Tic. A.Ş Akhisar/MANİSA Riviera Zeytinyağı Eritrodiol uvaol toplamı

ve mumsu madde miktarı (pirina yağı tespiti) Migros.

11- Varpa Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Efeler/AYDIN Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol

kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti).

12- İsmail BÖLÜK Köşk/AYDİN Natürel Birinci Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu,

ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti) İsmail Bölük.

13- Ege Sele Zeytincilik- Ayben AKARPINAR YAŞKIŞ Gemlik/BURSA Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri

kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti),trans yağ asitleri) Ege Sele.

14- Gümüşoğlu Sofralık Zeytin İşletmesi-Murat GÜMÜŞ Nizip/GAZİANTEP Natürel Birinci Zeytinyağı (Yağ

asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Murat Gümüş.

15- Şeref Gıda Korucuk/DENİZLİ Riviera Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN42

farkı(tohum yağlarının tespiti) Zeysun.

16-BFM Gıda Tarım Taşımacılık Teks. San. Tic.Ltd. Şti. Buharkent/AYDIN Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ

asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, U.V özgül soğurma, mumsu madde miktarı, ECN-42

farkı(tohum yağlarının tespiti) Zeytinkent.

17-BFM Gıda Tarım Taşımacılık Teks. San. Tic.Ltd. Şti. Buharkent/AYDIN Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ

asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Zeytinkent Riviera

Zeytinyağı.

18- Şifa Zeytinyağları ve Sabun Tic. Ltd.Şti. Antakya/HATAY (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol

kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) Hasdağ Rafine Vinterize Ayçiçek Yağı.

19-Pekmezler Yağ Sabun ve Pamuk San. Tic. A.Ş Şehitkamil/GAZİANTEP (Yağ asitleri kompozisyonu,

sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Nergiz Rafine Vinterize Yemeklik

Ayçiçek Yağı.

20- Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu,

ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Kerem Ayçiçek Yağı.

21- Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu,

ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Simay Demirgöksel.

22- Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri

kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Simay Demirgöksel.

23-Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri

kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Simay Demirgöksel

Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı.

24- Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu,

ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Simay Demirgöksel.

25- Kurtuluş Yağ Tarım Ürünleri Zeytin Zeytinyağı Sabun İmalat Nakliye Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve

Tic. A.Ş. Kapaklı Köyü/MANİSA Rafine Vinterize Yemeklik Mısır Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol

kompozisyonu, mısır yağından başka tohum yağları tespiti) Gülce.

26- Kurtuluş Yağ Tarım Ürünleri Zeytin Zeytinyağı Sabun İmalat Nakliye Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve

Tic. A.Ş. Kapaklı Köyü/MANİSA Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol

kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Gülce Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek

Yağı.

27- Ata Ticaret-Serkan KURTULUŞ Akhisar/MANİSA (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu,

ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Ege Gülcem.