Dikkat! Bu uyuşturucu öldürüyor

Kemer'de polisin yaptığı operasyonda genetiğiyle oynanarak ölümcül derecede etkisi artırılmış shank (kokarca) isimli uyuşturucu ve sentetik uyarıcı extasy haplarıyla birlikte yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Dikkat! Bu uyuşturucu öldürüyor
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kemer Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları doğrultusunda çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Necati A. (30), Gökay Y. (33), Mahmut K. (24), Aydın S. (29) yakalanırken 14 adet shank (Kokarca) ismi verilen uyuşturucu ile 30 adet extasy hap ele geçirildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan R.A. (25) ile S.A (24) uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mahmut Nedim K. ve Gökay Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nöbetçi mahkeme, Necati A. ve Aydın S.‘nin tutuksuz yargılanmalarına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ele geçen shank maddesinin genetiğiyle oynanarak ölümcül derecede etkisi artırılmış uyuşturucu olduğu öğrenildi

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