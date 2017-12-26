DHKP-C’den tutuklanan akademisyen için tahliye kararı

SAKARYA'DA geçen yıl Eylül ayında DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Hatice Senem Doyduk ve birlikte gözaltına alınarak serbest kalan öğretim görevlileri E.D. ve S.U. için mahkeme kararını açıkladı.
Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Doyduk için tahliye ve yargılanan iki akademisyen için beraat kararı verildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, üç akademisyen hakkında ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ise 7,5-15 yıl hapis cezası isteniyordu.
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