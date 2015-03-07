Devrilen kamyonun içerisinde 2,5 saat kurtarılmayı bekledi

KAZA , saat 01.00'da Üsküdar, Altunizade D-100 Bağlantı Yolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İbrahim Kızıltaş (24) idaresindeki 34 H 0789 plakalı hafriyat kamyonu Ömerli'den mıcır yükleyip Kadıköy'e gitmek için yola çıktı.

Kamyon, Üsküdar Altunizade'ye geldiğinde de virajı alamayarak bariyerlerin üzerine devrilerek yan yattı. Kamyonun kasasındaki mıcır ve yol kenarındaki bariyerler, yaklaşık 10 metre yüksekten E-5 Karayolu'na düştü; bu esnada yolun boş olması da ikinci bir kazayı önledi.

ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI

Kazanın ardından şoför İbrahim Kızıltaş araç içerisinde sıkışırken, kamyon da bariyerlerde asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri Kızıltaş'ı kurtarmak için çalışmalarına başlarken, polis de D-100 Karayolu'nu Ankara istikametine kapatarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

KURTARMA ÇALIŞMASI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Acılar içerisinde 2,5 saat kurtarılmayı bekleyen İbrahim Kızıltaş sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmasından sonra da D-100 Karayolu'na dökülen mıcır kepçe yardımıyla kaldırıldı; kamyondan yola akan mazot da tarafından temizlendi. Devrilen ve bariyerlerde asılı kalan kamyonu yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI"