Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Devrilen kamyonun içerisinde 2,5 saat kurtarılmayı bekledi

Altunizade D-100 Bağlantı Yolu'nda mıcır yüklü bir hafriyat kamyonu devrildikten sonra bariyerlerde asılı kaldı. Araç içerisinde sıkışan şoför 2,5 saat sonra kurtarılabildi

Devrilen kamyonun içerisinde 2,5 saat kurtarılmayı bekledi

Altunizade D-100 Bağlantı Yolu'nda mıcır yüklü bir hafriyat kamyonu devrildikten sonra bariyerlerde asılı kaldı. Araç içerisinde sıkışan şoför 2,5 saat sonra kurtarılabildi

07 Mart 2015 Cumartesi 11:40
Devrilen kamyonun içerisinde 2,5 saat kurtarılmayı bekledi
banner404
KAZA, saat 01.00'da Üsküdar, Altunizade D-100 Bağlantı Yolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İbrahim Kızıltaş (24) idaresindeki 34 H 0789 plakalı hafriyat kamyonu Ömerli'den mıcır yükleyip Kadıköy'e gitmek için yola çıktı.
Kamyon, Üsküdar Altunizade'ye geldiğinde de virajı alamayarak bariyerlerin üzerine devrilerek yan yattı. Kamyonun kasasındaki mıcır ve yol kenarındaki bariyerler, yaklaşık 10 metre yüksekten E-5 Karayolu'na düştü; bu esnada yolun boş olması da ikinci bir kazayı önledi.
ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI
Kazanın ardından şoför İbrahim Kızıltaş araç içerisinde sıkışırken, kamyon da bariyerlerde asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri Kızıltaş'ı kurtarmak için çalışmalarına başlarken, polis de D-100 Karayolu'nu Ankara istikametine kapatarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.
KURTARMA ÇALIŞMASI 2,5 SAAT SÜRDÜ
Acılar içerisinde 2,5 saat kurtarılmayı bekleyen İbrahim Kızıltaş sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmasından sonra da D-100 Karayolu'na dökülen mıcır kepçe yardımıyla kaldırıldı; kamyondan yola akan mazot da tarafından temizlendi. Devrilen ve bariyerlerde asılı kalan kamyonu yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
"DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI"
Kazanın görgü tanığı bir kadın, "Hemen aracın arkasında ilerliyordum. Virajı dönerken bir gürültü duyduk, dumanlar çıkmaya başladı. Aracın devrildiğini gördüm. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Şoför içeride kurtarılmayı bekliyor" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 07.03.2015 10:43
Anahtar Kelimeler:
KazaTürkiyeBariyerÜsküdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim