Devlet kurumlarının enerji kablolarına dadanan şebekeye baskın: 12 gözaltı

ŞÜPHELİLERİN hırsızlık eylemleri sırasında kullandıkları araçların akaryakıtlarını iş makinelerinden su pompasıyla kendi araçlarına aktardıkları, kablonun yanı sıra hırsızlık eylemleri sırasında mazot, inşaat malzemesi gibi malzemeler de çaldıkları belirlendi. Kablo içerisindeki bakırı paraya çevirmeyi hedefleyen hırsızlık şebekesinin planını bozan polis, şüphelilerin eylemlerinde kullandıkları birçok malzemeye el koydu.



Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık bürosu ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda son zamanlarda devlet kurumlarına ait inşaatlara dadanarak 380 kilogram enerji kablosu çaldığı tespit edilen şebeke çökertildi. Çoğu Ankara olmak üzere, İzmir, Manisa ve Karabük’te toplam 12 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda suç aleti çıktı. Polisin baskın yaptığı adres ve otomobillerde 8 adet demir kesme makası, LCD televizyon, hızar testere, taşlama makinesi, hilti, matkap, şarjlı matkap, iş makinelerinden akaryakıt çalarken kullandıkları su pompası, 3 adet rulo kablo ve çeşitli anahtar takımı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramalarda ise 380 kg kablo ele geçirildi.