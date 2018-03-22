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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Devlet hastanesinde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Ordu Devlet Hastanesinin ek binasının zemin katında bulunan bir depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye edildi

Devlet hastanesinde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Ordu Devlet Hastanesinin ek binasının zemin katında bulunan bir depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye edildi

22 Mart 2018 Perşembe 15:06
Devlet hastanesinde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
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 ORDU Devlet Hastanesinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu,depodaki yangın söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

 Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Devlet Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanlar yükselmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu depodaki yangın söndürüldü. Depoda bulunan malzemeler dışarı çıkarıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Hastanede çalışmalar normal seyrinde devam ediyor.
HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Hastalar ve poliklinikte bulunan hasta yakınları ile personel panik halinde hastaneden çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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Ordu Devlet HastanesiYangınİtfaiye
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