Dev uyuşturucu operasyonu! Gazipaşa'da 82 kilo esrar bulundu

Mehmet AL

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerince yürütülen operasyon kapsamında Gazipaşa’da 82 kilogram 270 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem başlatıldı. Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Narkotik Grup Amirliği görevlilerince dün Diyarbakır’dan Gökhan S. isimli şahsın kuryeler vasıtası ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği, uyuşturucu maddeleri Gazipaşa’da depoladığı ve bu uyuşturucu maddelerden numune alarak Mehmet D. ile birlikte Antalya’da bulunan “Ömer Hoca” lakaplı Bahri Ö.’ye satacakları tespit edildi. Şüpheli şahısları fiziki ve teknik takibe alan ekipler, şüphelilerin Antalya’da buluştuğunu, daha sonra Gökhan S. ile Savaş G.’nin Gazipaşa’ya uyuşturucu madde numunesi almak için gittiklerini, Bahri Ö. ile Mehmet D.’nin ise uyuşturucu numunesine bakmak ve uyuşturucu madde almak için Alanya’ya geleceğini belirledi. Alanya’da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda Gökhan S., Savaş G., uyuşturucu maddeleri almak için gelen Bahri Ö. ve Mehmet D. isimli şahıslar Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan bir restoranda yakalandılar. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gazipaşa’nın Aydın Mahallesi’nde bulunan ikamette narkotik köpeği Esco eşliğinde yaptıkları aramada ise inşaat kalıpları arasında 82,250 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. İkamette bulunan Şahidin G. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Alanya ve Gazipaşa’da gerçekleşen operasyonda toplam 82,270 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken Gökhan S., Savaş G., Bahri Ö., Şahidin G. ve Mehmet D. isimli şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 13:33