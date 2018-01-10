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Dev bonzai operasyonu

Jandarma, Avcılar’da düzenlediği bir operasyonda 2 milyon lira değerinde bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu maddeyi evinin tuvaletinde hazırladığı öğrenildi

Dev bonzai operasyonu

Jandarma, Avcılar’da düzenlediği bir operasyonda 2 milyon lira değerinde bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu maddeyi evinin tuvaletinde hazırladığı öğrenildi

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
Dev bonzai operasyonu
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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan bir ihbar üzerinde Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde bonzai sattığı iddia edilen H.B. isimli şüpheliyi fiziki takibe aldı. Şüpheli H.B.nin Avcılar’da bulunan evine baskın düzenleyen ekipler rekor miktarda uyuşturucu madde yakaladı.

Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 30 kilogram bonzai, 5 kilogram bonzai hammaddesi, 5 kilogram işlenmemiş ot, 30 litre metil alkol ile çok sayıda özel maske ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Evin tuvaletinde üretmiş

Jandarma personeli, arama esnasında bonzainin etkisinden dolayı zor anlar yaşadı. H.B.’nin yurtdışından temin ettiği bonzai hammaddesini evin tuvaletinde işleyerek satışa hazır hale getirdiğini tespit etti. H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma H.B. ile irtibatlı kişilerle ilgili çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bonzai
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