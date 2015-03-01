Dereye düştüğü iddia edilen kadın...

BOZKURT ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında Ezine Deresi'ne bir kişinin düştüğünü görenler 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık görevlileri yönlendirildi. Yapılan araştırmada 74 yaşındaki Huriye Özcan'ın dereye düştüğü ileri sürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalara rağmen kadına ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine arama çalışmalarına son verilirken, çalışmaların sabah saatlerinde başlayacağı bildirildi.