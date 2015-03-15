Derede bebek cesedi bulundu

OLAY

öğle saatlerinde Kaleiçi Mahallesi’nde vatandaşların Bayrampaşa Deresi içerisinde bir bebek cesedi olduğunu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis bölgeye güvenlik şeridi çekerek durumu İtfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine dereye gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, derede suyun içerisinde bir bebek ile karşılaştı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven koyarak indi. İtfaiye ekipleri suyun içerisinde bebeği karton kutuya koyarak yukarıya çıkardı. Burada polisin yaptığı incelemenin ardından savcının talimatıyla kız olduğu anlaşılan bebek, Kars Belediyesi’ne ait cenaze aracına koyularak Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi‘ne götürüldü.