Depoda çıkan yangın korkuttu

EDİNİLEN bilgilere göre, yangın Selçuk mahallesi Niğkur sokakta meydana geldi.
Bir iş yerine ait kullanılmayan bir depodan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri sebebi belirlenemeyen yangını kısa sürede söndürdü. Diğer yandan elektrik idaresi ekipleri tedbir amaçlı depo üzerinde bulunan elektrik akımını devre dışı bıraktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 15:00