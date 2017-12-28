Depoda cesedi bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, 22 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde 155 polis İmdat Hattı 1492 sokakta bulunan metruk bir depoda, bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde ihbar almıştı. İhbar üzerine söz konusu adrese giden Asayiş ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan bir erkek cesedi bulmuştu. Yapılan araştırma sonucunda, ölen şahsın 46 yaşındaki Serdar Gemalmaz olduğu belirlendi. Öte yandan, Gemalmaz'ın ölümünün şüpheli olması nedeniyle depoya olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Cesedin bulunduğu noktada ve çevresinde inceleme yapan ekipler, boğuşma izleri olduğunu tespit etti. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 44 yaşındaki Mümin Demir, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle Serdar Gemalmaz ile kavga ettikleri ortaya çıktı. Demir'in ifadesine göre, olayın yaşandığı gün Gemalmaz ile birlikte depoda kolonya içtiklerini ve Gemalmaz'ın kendisine küfür ettiğini, bu yüzden sözlü olarak tartışmaya başladıklarını, kavganın büyümesiyle Gemalmaz'ın başına vurduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.