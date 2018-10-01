Denizden çıkan Rus turist odasında hayatını kaybetti

Manavgat'ta denize giren Rus turist, denizden çıktıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 

Denizden çıkan Rus turist odasında hayatını kaybetti
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EŞİYLE birlikte tatil için Manavgat’a gelen Rus turist Rustan Apanaev (53), Çolaklı turizm bölgesinde denize girdikten bir süre sonra rahatsızlandı. Eşiyle birlikte odalarına çıkan Rus turist, eşi yardım istemeye indiği sırada odada yaşamını yitirdi. 
Rustan Apanaev’in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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