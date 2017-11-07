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Denizde erkek cesedi bulundu!

Kartal sahil yolunda yürüyen vatandaşlar, denizde bir kişiyi hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, deniz polisi ve itfaiye ekipleri, erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı

Denizde erkek cesedi bulundu!

Kartal sahil yolunda yürüyen vatandaşlar, denizde bir kişiyi hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, deniz polisi ve itfaiye ekipleri, erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı

07 Kasım 2017 Salı 11:02
Denizde erkek cesedi bulundu!
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CESET, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, 30'lu yaşlarda olduğu değerlendiren erkeğin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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