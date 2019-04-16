Denizde büyük panik! Özbekistanlı turist ölümden döndü

Mehmet AL

Alanya'ya tatil için gelen Jovokhir İbragimov (22) dün saat 08.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan turistin çırpındığını gören sahildeki vatandaşlar yüzerek turiste yardıma gitti. Özbek turisti kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İbragimov ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan İbragimov’un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.