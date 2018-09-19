Demre'de 15 kilo esrar maddesi ele geçirildi

Demre'de 15 kilo 310 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 

Demre'de 15 kilo esrar maddesi ele geçirildi
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya il Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.D.’nin kamyonetle Demre ilçesinden uyuşturucu madde taşıdığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Demre- Kaş karayolu Karabucak Mahallesi Sura mevkiinde şüphelinin kullandığı kamyonet Demre ilçe jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 3 çuval içerisinde 15 kilo 310 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Y.D. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklandı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Manavgat Türkbeleni gün sayıyor
Manavgat Türkbeleni gün sayıyor
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479