Demre'de 15 kilo esrar maddesi ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya il Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.D.’nin kamyonetle Demre ilçesinden uyuşturucu madde taşıdığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Demre- Kaş karayolu Karabucak Mahallesi Sura mevkiinde şüphelinin kullandığı kamyonet Demre ilçe jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 3 çuval içerisinde 15 kilo 310 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Y.D. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklandı.