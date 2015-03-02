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Dekolte cinayetinde dedikodu gerçek çıktı

Adana'da Efraim (26) ve Muhittin Türkmen (19) kardeşlerin öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. Öldürülen Efraim Türkmen ile katil zanlısı Tugay Ç.'nin (24) eşi Hatice Ç.'nin (22) ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Hatice Ç., sorgusunda Efraim Türkmen ile birlikte gezmeye gittiklerini, evinde birlikte olduklarını itiraf etti

Dekolte cinayetinde dedikodu gerçek çıktı

Adana'da Efraim (26) ve Muhittin Türkmen (19) kardeşlerin öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. Öldürülen Efraim Türkmen ile katil zanlısı Tugay Ç.'nin (24) eşi Hatice Ç.'nin (22) ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Hatice Ç., sorgusunda Efraim Türkmen ile birlikte gezmeye gittiklerini, evinde birlikte olduklarını itiraf etti

02 Mart 2015 Pazartesi 13:15
Dekolte cinayetinde dedikodu gerçek çıktı
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MERKEZ Çukurova İlçesi'nin Şambayat Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda Zahide Türkmen (66), komşuları tekstilci Tugay Ç.'nin eşi Hatice Ç.'ye dekolte giyinmemesi konusunda yaptığı uyarının ardından, Zahide Türkmen'in oğulları Efraim Türkmen ile Muhittin Türkmen çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Başlatılan soruşturmada Hatice Ç.'nin eşi Tugay Ç., amcasının oğlu Necmettin Ç. (31), amca Gürbüzhan Ç. (45) ile kuzeni Serkan Ç. (35) gözaltına alındı.Cinayeti namus için işlediğini ileri süren katil zanlısı Tugay Ç., öldürdüğü Efraim Türkmen'in 2013 yılının mayıs ayında evlendiği eşi hakkında, dedikodu yaptığını söyleyerek, "Sürekli karım ile ilgili dedikodu yapıyordu. Olay günü de yolumu kesti, bana 'Karınla yattım. Daha ne zaman boşayacaksın. Sen boşa ki ben alacağım' dedi. O sözleri duyunca silahı çekip ateş ettim. Pusuya düşürmedim, tesadüfen karşılaştık. Ben karıma güveniyorum, beni aldattığına inanmıyorum" dedi. Tugay, Necmettin ve Gürbüzhan Ç. tutuklandı, Serkan Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AİLE MECLİSİ KARAR ALMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken öldürülen Efraim Türkmen ile katil zanlısı Tugay Ç.'nin eşi Hatice Ç. ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Dekolte giyindiği için köyde dedikodulara neden olduğu ileri sürülen Hatice Ç., sorgusunda Efraim Türkmen'in kimsenin olmadığı bir sırada evine geldiğini ve birlikte olduğunu itiraf etti. Ayrıca aile üyeleri Cengizhan (35), Şahin (61), Gürbüzhan, Tahsin (42) ve Müjdat Ç.'nin bir petrol istasyonunda bir araya gelerek Efraim Türkmen'in öldürülmesine karar verdiği belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısı Tugay'ın babası Müjdat Ç. de (51) tutuklandı.

GELİN İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Hatice Ç. ile Efraim Türkmen'in duygusal ilişkilerinin olduğu ve birliktelik yaşadıklarının belirtildiği kaydedilen iddianamede Cengizhan Ç.'nin Hatice Ç.'yi arayarak 'Efraim'in hakkında ölüm kararı çıktı. Kendine de dikkat et' dediğine yer verildi. Hatice Ç.'nin ifadesinde, ölen Efraim'i tanıdığı, birlikte gezmeye gittiklerini, eve gelip kendisine sahip olduğunu, farklı tarihlerde yine evine geldiğini, bu durumu fark ettirmemeleri gerektiğini söylediğini ancak ailenin ilişkilerini öğrendiğini söylediği de vurgulandı.

Savcı, cinayeti işleyen Necmettin ve Tugay Ç. hakkında töre saikiyle tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; Gürbüzhan, Şahin, Müjdat, Cengizhan, Tahsin Ç. hakkında azmettirme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Serkan Ç. ve Tuncay Davarcı (35) hakkında ise suç delillerini gizleme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 12:18
Anahtar Kelimeler:
DekolteCinayetAdanaGürbüzhanGelin
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